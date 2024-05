Settimana mondiale della Croce Rossa, consegnata la bandiera al sindaco di Messina

StrettoWeb

In occasione della Giornata internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che si celebra l’8 maggio, giornata in cui in tutto il mondo si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari e che coincide con la ricorrenza della nascita del fondatore, Henry Dunant, una delegazione del Comitato CRI di Messina guidata dal presidente Antonio Chimicata, con la vicepresidente Francesca Melita, il consigliere e rappresentante dei giovani Giovanni Ungaretti e Arianna Foscolo volontaria del Servizio Civile, ha consegnato stamani al sindaco Federico Basile e all’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore la bandiera con la croce rossa su fondo bianco, simbolo da sempre di aiuto, protezione e rispetto. Da oggi e per tutta la settimana, fino al 12 maggio, il vessillo sventolerà sulla facciata del Palazzo comunale a ricordare i valori di umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità, che sono i principi fondamentali che animano il Movimento Internazionale di Croce Rossa.

“L’esposizione della bandiera rappresenta il segno tangibile che testimonia non solo la potenza umanitaria dell’emblema di Croce Rossa, ma anche il legame indissolubile che vede sempre più spesso il Comitato Cri di Messina e il Comune uniti – ha evidenziato il sindaco Basile – nelle attività di supporto e di vicinanza alla cittadinanza, con particolare riguardo ai più vulnerabili. Esporre la bandiera è anche un modo per esprimere ai tanti volontari la nostra riconoscenza per quanto fanno quotidianamente, senza dimenticare l’impegno straordinario che affrontano ad ogni emergenza e la loro dedizione che vale come esempio prezioso e come sprone per tutti noi”. Nell’ambito delle celebrazioni, inoltre, da questa sera verrà illuminata di rosso Palazzo Zanca, colore simbolo della Croce Rossa per la settimana ad essa dedicata, al fine di sensibilizzare la cittadinanza e fare conoscere quali siano i compiti svolti da migliaia di volontari impegnati per far fronte alle necessità o alle emergenze che possono scaturire nel territorio, oltre che sui fronti della crisi e della guerra.

A conclusione dell’incontro il presidente Chimicata ha ringraziato il sindaco Basile per la fattiva collaborazione ed ha ribadito l’impegno e la presenza del Comitato CRI di Messina a supporto di tutte le iniziative promosse sul territorio, “dalla funzione primaria dell’associazione nel campo della diffusione del diritto internazionale umanitario, l’educazione e la formazione, l’intervento in emergenza, la tutela della salute e la protezione dei Beni culturali, nonché le campagne di prevenzione e le tante attività socio assistenziali”.

