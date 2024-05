Senato: Ronzulli (Fi), ‘maternità non può essere argomento divisivo’

StrettoWeb

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “L?arte non può conoscere confini e la maternità non può essere considerata come argomento divisivo, in grado di offendere la sensibilità di qualcuno. Spiace che questa scultura, invece di essere apprezzata per la fattura e per la grande implicazione sociale che racchiude, sia stata oggetto di polemiche, che a quanto pare tutti, senza distinzione di colore politico, vogliono superare?. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in occasione dello scoprimento della statua della scultrice Vera Omodeo Salè dal titolo ?Dal latte materno veniamo?.

?Diventare mamma – ha proseguito Ronzulli – è un dono. Ci sono moltissime donne che hanno dovuto affrontare mille ostacoli, superare le barriere che la natura aveva messo loro davanti, vincere la paura di non poter essere in grado di conciliare maternità e lavoro, che hanno perso la vita pur di difendere il bambino che portavano in grembo. Alcune perché hanno deciso di non curarsi pur di mettere alla luce un figlio. Altre, e penso a Giulia Tramontano, perché sono state brutalmente uccise anche a pochi mesi dal parto. La decisione di esibire quest?opera in Senato è dedicata a tutte queste mamme e a tutte le donne coraggio?, ha concluso.

