Senato: Nastri, ‘congratulazioni a Toniato nuovo segretario generale’

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Vivissime congratulazioni e auguri di buon lavoro a Federico Toniato, nuovo segretario generale del Senato della Repubblica eletto all?unanimità dal Consiglio di presidenza. Profonda stima e apprezzamento per il merito assoluto, la sua competenza, l?imparzialità e la massima dedizione al Senato e alle istituzioni repubblicane. Lo spirito di servizio, la sua affidabilità professionale e la sua correttezza istituzionale dimostrata nella sua lunga esperienza a Palazzo Madama, garantiranno al senato, ai senatori e all?amministrazione il solco di una grande storia e tradizione della quale tutto il paese è orgoglioso. Alla segretaria generale, Elisabetta Serafin, i miei più affettuosi ringraziamenti per il fondamentale contributo dato a questa istituzione e i migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico ricevuto”. Lo dichiara il senatore questore anziano, Gaetano Nastri.

