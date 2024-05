La scuola “Scopelliti” di Reggio Calabria alla fase Nazionale di Tag-Rugby: i risultati | FOTO

StrettoWeb

La scuola media “Scopelliti” di Reggio Calabria si è recata in Campania per disputare la fase Nazionale di Tag-Rugby e rappresentare la Calabria. Con il loro insegnante di Scienze Motorie Aldo Rositano sono partiti gli alunni: Davide Verdelli, Andrea Verdelli, Francesco Dattola, Matteo Cotroneo, Gabriele Iaria, Antonio Romeo, Basilio Cassalia, Giuseppe Serra, Valentin Ghilan, Fabio Zampaglione.

Il programma delle giornate e delle gare

Giorno 20 maggio, accredito delle 19 regioni presenti e riunione per la distribuzione di divise e kit. Mattina del 21 maggio, partite di qualificazione allo Stadio Gariglia di Agropoli. Nel pomeriggio, sfilata dei partecipanti. Risultati: vittoria contro il Lazio, il Trentino, il Friuli, la Liguria e pareggio contro l’Abruzzo. In virtù di questi risultati la scuola “Scopelliti” si è classificata al primo posto nel girone.

Il 22 maggio poi ritrovo allo stadio per disputare altre partite contro le prime e seconde di tutti i gironi. “Purtroppo – si legge nella nota di riepilogo delle gare – la sera prima due alunni hanno giocato a padel scalzi e hanno avuto le bolle sotto i piedi, un altro affetto da enterite è rimasto a letto, un quarto stirato. Siamo arrivati non in forma, abbiamo vinto ancora una volta contro la Liguria arrivata seconda nel nostro girone, ma abbiamo perso con il Veneto, il Piemonte, la Sardegna, la Campania. Il terzo giorno (sempre più acciaccati) con una vittoria e una sconfitta ci siamo classificati al settimo posto su 18 squadre maschili presenti”.

“Nel pomeriggio del 22 maggio a Paestum c’è stata l’apertura dei giochi con la sfilata di tutte le squadre presenti maschili e femminili a rappresentare la propria regione. Il pomeriggio del 22 sul lungomare di Agropoli sono stati allestiti tanti stand per quanto erano le regioni. In ognuno di questi erano esposti e potevano essere gustati tutti i prodotti tipici di ogni regione. Il 23 maggio, infine, visita archeologica a Paestum e a sera nel resort Acqua di Venere di Capaccio, che ha ospitato tutti i partecipanti per la premiazione”.

