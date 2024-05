Scuola: Presidente DirigentiScuola, ‘con il concorso il 23 maggio non disonoriamo Falcone’

StrettoWeb

Palermo, 19 mag. (Adnkronos) – “Il ministro dell’Istruzione, con il padre in quelle condizioni, si è dovuto preoccupare della polemica se giorno 23 maggio si può fare la prova pre selettiva, quando tutto è stato già organizzato… Mi ha chiamato il direttore generale della Sicilia, Giuseppe Pierro, per dirmi ‘Attilio, meno male’. Non avete idea quanta fatica è stata necessaria per trovare i vigilantes, le scuole. Quattro giorni prima si alza qualcuno e crea la polemica. Stiamo disonorando Falcone, per caso? Stiamo disonorando qualcun altro? Assolutamente no. Quindi, bisogna avere il coraggio di non pensare alle critiche che non hanno senso e non hanno logiche”. Lo ha detto Attilio Fratta, Presidente nazionale Dirigentiscuola, intervenendo a Bari all’ultima giornata del congresso nazionale di DirigentiScuola, l’associazione che rappresenta i presidi italiani, tornando a parlare della polemica dei giorni scorsi sul concorso presidi che si terrà il 23 maggio, il giorno della commemorazione per la strage di Capaci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.