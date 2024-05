Sanità, Occhiuto: “quando si potevano fare assunzioni in Calabria non sono state fatte”

StrettoWeb

“Il tema del governo della sanità in Italia è sempre stato sottovalutato, lo stesso ministero è stato spesso considerato di secondo livello, quindi è mancata una programmazione e un vero e proprio governo. Dopo il Covid invece abbiamo visto quanto sia importante. Occorre un budget adeguato e una riforma anche per affrontare il problema dei reclutamenti ed evitare errori di programmazione”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo oggi, a Reggio Calabria, all’iniziativa ‘Giochiamo in anticipo’ promossa dal Corriere della Calabria.

“Sono sempre più numerose – ha aggiunto – le cooperative di ‘medici a gettone’, con professionisti che escono dai ruoli pubblici, creando così un mercato privato delle professioni sanitarie“. “Il deficit sanitario è diffuso in tutta Italia – ha evidenziato Occhiuto – per mancanza di programmazione. Quando si potevano fare assunzioni in Calabria non sono state fatte, stessa situazione per gli investimenti”. “In questi due anni e mezzo, invece – ha concluso – nel mio ruolo di commissario, ho raccolto un ‘paziente in coma’, contestualmente abbiamo sistemato i conti della sanità, grazie al supporto della guardia di finanza e siamo riusciti ad assumere, finora, 3mila unità di personale sanitario, comprese le stabilizzazioni, a fronte di 1.800 pensionamenti“.

