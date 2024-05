“San Lorenzo Sveglia”: “nessuna una lista alle comunali”

StrettoWeb

“SanLorenzoSveglia” annuncia che “non presenterà una lista alle comunali del 8 e 9 giugno 2024, non per mancanza di rappresentanze delle frazioni ma bensì la politica che è stata fatta sino ad oggi era composta di soli numeri; onde per cui il progetto vuole reclutare persone che rispondano a determinate qualità per ogni settore “dagli uffici, al sociale, alle pulizie delle strade ” e riflettendo sui tempi, si ritengono prematuri per essere completi in tutti i settori. Per un reale e radicale cambiamento del territorio si sceglie, quindi, di continuare a costruire perché l’obiettivo è quello di creare e non vincere. L’obiettivo è lanciare un progetto ma senza nessuna fretta di occupare incarichi senza le condizioni giuste”.

“SanLorenzoSveglia” non si fermerà, “organizzerà delle azioni volontarie con annessa calendarizzazione. L’operazione, alle attività” ossia “giornate ecologiche e di pulizia” verranno programmate, distribuendo e notificando le date anticipatamente. Invitiamo chiunque vorrà partecipare aderendo, soprattutto in previsione dell’arrivo dell’estate. Rimane attiva la pagina di facebook come “portavoce del popolo”.

Lorenzo Spizzica fa un’osservazione da libero cittadino, invita pubblicamente di “leggere attentamente le ore 11 della sveglia in cui si parla del depuratore consortile ai comuni di cui ne fanno parte. L’ex consigliere sostiene che si potrebbe avere un servizio migliore se i comuni che ne fanno parte fossero in regola, restituendo così l’insieme che si deve al nostro “Comune Laurentino”.

“SanLorenzoSveglia” nasce “per rompere i silenzi e ridare trasparenza e credibilità a un comune che ha contribuito alla storia nella provincia di Reggio Calabria. Invitiamo l’amica Francesca Pizzi all’eventuale condivisione e approvazione del nostro progetto, aggregandosi al fine di “costruire insieme. Solo se ci crediamo ci riusciremo e solo chi davvero vive in questi posti può voltare pagina”.

