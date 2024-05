Salerno-Viola, l’imperativo di Cessel: “vincere! Contro Misolic bella sfida”

StrettoWeb

Vigilia di Playoff per la Myenergy Viola. Mercoledì alle ore 20.30 la prima sfida contro Salerno. Ai microfoni dell’ufficio stampa del club neroarancio è intervenuto Giovanni Cessel, centro della Viola, che ha fatto il punto della situazione in vista di Gara-1

“E’ il primo Playoff serio e competitivo della mia vita. Personalmente la gara di ritorno me la sono goduta poco: volevo vincere. L’epilogo è stato vincente ugualmente ma, a mio avviso, è stata una gara “amara”. Potevamo vincere all’andata, così come potevamo vincere al ritorno, ho estrema voglia di vincere. Ci stiamo allenando forte, sulla tattica e sull’aspetto mentale. Abbiamo un fare battagliero che servirà“.

Il roster di Salerno

“Nella sfida precedente Salerno ha giocato senza Misolic, con un assetto più ‘ribassato’. Nella gara di andata fu una bella sfida tra me e lui. Non ho timore di Salerno. Non è ‘fattibile’, è da fare, dobbiamo vincere. Loro sono più esperti ma noi non ci possiamo permettere di abbassare l’intensità e vogliamo prevalere. Vogliamo andare avanti nel Playoff. Vogliamo rimanere a Reggio il più a lungo possibile e cavalcare i nostri sogni“, ha dichiarato Cessel che poi si è espresso sui talenti che teme di più del roster avversario: “senza dubbio Chavez e Mei: Mei lo conosco bene, è un amico di mio padre, un bravo giocatore che ha calcato anche palcoscenici più blasonati. Chavez ha dimostrato parte del suo potenziale splendido in gara uno. Attenti a loro, ma non solo“.

In conclusione: esistono delle differenze tra le prestazioni della Viola fuori casa, ben più positive, e quelle della Viola in casa, un po’ meno buone. “Si, l’ho notato. Penso sia un problema d’intensità. Fuori casa stiamo riuscendo ad esprimerci meglio. Lavoriamo anche su quello anche se oggi, testa e corpo sono tutti concentrati sul nostro avversario“, ha chiosato il centro senese.

