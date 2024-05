Ryanair irrompe in Italia: ecco l’Academy per formare 400 piloti. Come iscriversi

StrettoWeb

Il ruolo di Ryanair in Italia è sempre più dirompente. La compagnia aerea irlandese di recente ha anche deciso di investire con forza in Calabria, come dimostrano i nuovi voli da e per l’Aeroporto di Reggio. In un’ottica nazionale, però, non ci sono soltanto rotte aeree, ma anche vera e propria formazione. Di cosa? Di piloti. Ryanair ha infatti lanciato Future Flyer Academy, grazie alla scuola di volo internazionale Aviomar Flight Academy, con l’obiettivo di formare oltre 400 piloti, che si uniranno al gruppo come secondi ufficiali nei prossimi 4 anni.

Cosa include la formazione

L’Academy consente agli aspiranti una formazione attraverso lezioni in aula, simulatore e pratica. Così, tra concetti teorici e pratica in volo e simulata, gli aspiranti potranno essere inseriti per iniziare una carriera vera.

Vantaggi

Carriera che negli anni consente di acquisire i seguenti benefit:

vantaggi crescenti sul guadagno;

accesso al programma Route-to-Command di Ryanair: percorso più veloce per raggiungere il livello di Comandante (entro 4 anni);

5 giorni lavorativi consecutivi e 4 giorni liberi;

opportunità di volare su aereomobili di ultima generazione sfruttando una rete di 95 basi di Ryanair.

Come iscriversi

Le iscrizioni per la Future Flyer Academy di Ryanair con Aviomar sono aperte dal 30 aprile e per maggiori informazioni si può visitare la sezione “Diventa pilota” su careers.ryanair.com o presentare domanda su aviomarscuoladivolo.com.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.