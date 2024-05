Quella rivoluzione sulla cura del cancro e i meriti di una ricercatrice reggina: le sue parole a Che Tempo Che Fa

StrettoWeb

Sandra Misale, Assistant Professor alla Johns Hopkins University di Baltimora, dove ha fondato il Misale Lab, è originaria di Reggio Calabria, per la precisione di Palmi. E’ stata ospite due giorni fa, domenica 5 maggio, di Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa, sul Nove. Dopo l’adolescenza e gli studi nella provincia reggina, la donna è andata via dalla sua terra (in cui ovviamente ogni tanto ritorna) e ha fatto carriera. E che carriera.

Sandra Misale, infatti, insieme ad alcuni colleghi è tra i protagonisti di una grande rivoluzione sulla cura del cancro. La ricercatrice ha infatti scoperto come contrastare il Kras, uno dei geni più frequenti nei tumori dell’uomo e considerato incurabile per decenni. Poi la rivoluzione, come lei stessa l’ha definita. “Dieci anni fa è avvenuta la rivoluzione. C’è stata la prima forma di questo farmaco, poi diventato il farmaco che è oggi, in grado di bloccare questa cosa qui. Poi c’è stata una esplosione. Su quali tumori funziona? Questo gene mutato in circa il 30% di tutti i tumori“, ha detto, al fianco di Burioni, rispondendo alle domande di Fazio.

In pratica, la scoperta è legata al farmaco che contrasta il gene di cui sopra. Anche a una reggina si deve una scoperta rivoluzionaria che contrasta almeno parzialmente quello che è considerato il male del secolo. E’ l’ennesima dimostrazione di quanto la nostra terra sia ricca di talenti sparsi in giro per il globo. “Un emozionante weekend a Milano (bellissima). Grazie Che Tempo Che Fa, Roberto Burioni e Fabio Fazio, mi avete dato la bellissima opportunità di raccontare un po’ di quello che faccio ogni giorno. Celebriamo le piccole vittorie e prepariamoci per le prossime sfide!”, ha scritto su Twitter la ricercatrice.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.