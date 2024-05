Risanamento a Messina, a palazzo Zanca la presentazione di una nuova iniziativa rivolta ai giovani

StrettoWeb

Domani, sabato 25 maggio, alle ore 10, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, si terrà una conferenza stampa per annunciare, nell’ambito delle attività di risanamento delle baraccopoli di Messina, una nuova iniziativa a favore dei giovani diplomati censiti nelle aree di risanamento. Su proposta dell’Associazione Nazionale Scuola Italiana (ANSI) e per iniziativa del Sindaco di Messina Federico Basile, del Commissario Straordinario del Governo per il Risanamento delle Baraccopoli della Città di Messina, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’A.ris.Mè e della Messina Social City, saranno assegnate dieci Borse di Studio, delle Università Digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele.

Nel corso della conferenza saranno presentati i dettagli del bando pubblico per la partecipazione. Questa ulteriore iniziativa rappresenta un passo cruciale verso il miglioramento delle condizioni di vita e l’apertura di nuove prospettive per i giovani delle aree più svantaggiate di Messina.

