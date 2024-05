Rigenerazione Urbana a Messina: avvio dei lavori in via Macello Vecchio

StrettoWeb

Domani, 21 Maggio 2024, alle ore 11:00, si terrà una conferenza stampa in via Macello Vecchio a Messina per presentare l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area di Risanamento, un progetto vitale per la trasformazione urbana e sociale della zona. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte anche il Sindaco Federico Basile, il

Vicesindaco e Assessore al Risanamento,Salvatore Mondello, l’Ing. Capo Santi Trovato del Genio Civile di Messina, soggetto attuatore, e la Soprintendente, Arch. Mariella Vinci. Durante la conferenza, verranno illustrati i dettagli del progetto, che prevede la trasformazione della via Macello Vecchio in un moderno e accogliente spazio pedonale.

Questo importante intervento mira a migliorare significativamente la qualità della vita urbana, offrendo ai residenti e ai visitatori nuovi spazi verdi e percorsi pedonali. Si prevede di completare il progetto nei prossimi nove mesi. L’obiettivo è non solo quello di riqualificare, ma anche stimolare il rilancio economico e sociale attraverso l’incremento del turismo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.