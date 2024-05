Riforme: Schlein, ‘vogliono capo solo al comando, non è democrazia’**

StrettoWeb

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Siamo a un anno dal primo e unico momento di confronto avuto con il governo sulle riforme. In quell’incontro avevamo portato la sfiducia costruttiva per garantire stabilità, avevamo proposto di cambiare la legge elettorale per restituire voce ai cittadini, di ridurre l’abuso della decretazione d’urgenza. Ma hanno rifiutato tutto perché hanno solo l’obiettivo del capo solo al comando. Ma il premierato non esiste in nessun paese del mondo perché quella non è democrazia”. Così Elly Schlein a Tribù su Sky Tg24.

