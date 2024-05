Riforme: Meloni, premierato? ‘Falla sistema costringe Colle a ruolo supplente’**

StrettoWeb

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “La libertà di scegliere il governo non è prevista dalla Costituzione, salvo quando le forze politiche non esprimono una maggioranza” e il Presidente della Repubblica “è costretto a un ruolo di supplenza per una falla del sistema, comunque deve schierarsi in qualche maniera e non aiuta la sua funzione di garanzia risolvere la falla nel sistema. Non è vero che non c’è il contrappeso, il Presidente della Repubblica è garante della costituzione, quello è il contrappeso”. Così la premier Giorgia Meloni, intervistata per la serie ‘Italia. Europa, le interviste del Corriere’ online sul corriere.it, risponde alle critiche sulla riforma del premierato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.