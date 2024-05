Riforme: Gasparri, ‘Schlein e compagni non rispettano neanche festa Repubblica’

StrettoWeb

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – ?Schlein e compagni non rispettano nemmeno la festa della Repubblica del 2 giugno e vogliono, in quella data, fare una ulteriore manifestazione contro le riforme in discussione in Parlamento per modernizzare la Repubblica. Calpestano le date con un teppismo istituzionale degno di miglior causa. La pochezza delle loro proposte, la disperazione per il loro fallimento li porta anche a dissacrare momenti importanti di celebrazione della nostra Repubblica. Per loro anche il 2 giugno deve essere giorno dell’odio, dell’insulto e dell’ignoranza. Ma dobbiamo dire grazie a chi ha messo la Schlein alla guida del PD. Una scelta più utile a noi era difficile da individuare?. Così il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.