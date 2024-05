Riforme: Castellone, ‘premierato fa saltare equilibri Costituzione’

StrettoWeb

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Mentre ieri la presidente Meloni teneva una conferenza sul premierato fuori dal Parlamento, lo stesso Parlamento in Senato discuteva della riforma del premierato alla presenza di pochissimi parlamentari di maggioranza. Questo Governo continua ad andare avanti piantando bandierine elettorali e non occupandosi dei problemi reali di questo Paese”. Così la senatrice M5S Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, ai microfoni di ‘Agorà’ su Raitre.

“Il premierato -aggiunge- non esiste in nessun altro Paese perché da nessuna parte si pensa di eleggere direttamente il presidente del Consiglio con a traino il Parlamento e gli organi di garanzia. Non esiste da nessuna altra parte perché mina gli equilibri di uno Stato e, nel caso dell?Italia, farà saltare tutti gli equilibri tra i poteri previsti dalla nostra Costituzione”.

