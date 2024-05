StrettoWeb

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Dovrebbe chiudersi entro la mezzanotte la seduta d’Aula, in Senato, dove sono in corso i voti degli emendamenti al ddl Casellati. E’ quanto fa sapere il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, a margine dei lavori. “Non andremo oltre la giornata -ha spiegato- potremmo andare fino alle sei di mattina, ma ho dato come indicazione di massima la giornata di oggi”.

