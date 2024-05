Rifiuti, ad Arghillà pulizia straordinaria: camion e ruspe al lavoro sulle discariche abusive | FOTO

StrettoWeb

Pulizia straordinaria ad Arghillà, il quartiere a nord di Reggio Calabria. Camion e ruspe, in questi giorni, stanno liberando l’area dall’enorme montagna di rifiuti formatasi negli ultimi mesi. La zona è una delle più problematiche per quanto riguarda l’emergenza immondizia in città. Tantissimi i cumuli presenti in diverse aree, vere e proprie discariche abusive a cielo aperto.

Non è la prima volta che si interviene in quelle zone per liberare l’area, che dopo poco puntualmente torna ad essere occupata dai rifiuti. E’ il timore dei residenti, che però intanto approvano l’operazione di pulizia, come si può vedere nelle foto a corredo.

