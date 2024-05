Rende: salvato un gattino incastrato nel vano motore di una vettura in sosta

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende, è intervenuta in via Kennedy nel comune di Rende per salvataggio animale. Il malcapitato un piccolo gattino rimasto incastrato nel vano motore di una vettura in sosta. Intervento dei vigili del fuoco è valso ad individuare il piccolo animale ed al recupero dello stesso. Il gattino impaurito ma in buono stato di salute veniva affidato ad un cittadino che volontariamente si offriva ad adottarlo.

