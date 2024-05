Reggio, vergogna davanti a una scuola: “fogna a cielo aperto, odore nauseabondo e salute a rischio”

StrettoWeb

“È trascorso ormai un quindicinale da quando una fogna a cielo aperto si è formata davanti all’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei – Pascoli” di Reggio Calabria, causando disagi e preoccupazioni tra studenti, genitori e personale scolastico. La situazione è critica: l’odore nauseabondo si diffonde nell’aria e le condizioni igienico-sanitarie sono a rischio. Nonostante le ripetute segnalazioni, le autorità competenti non sono ancora intervenute per risolvere il problema, lasciando la comunità scolastica in uno stato di incertezza e frustrazione”. Comincia così la segnalazione di una cittadina di Reggio Calabria, inviata alla nostra redazione.

“Il malfunzionamento della rete fognaria in questa zona densamente popolata e frequentata da giovani studenti solleva questioni importanti sulla manutenzione delle infrastrutture urbane e sulla salute pubblica. La presenza prolungata di una fogna a cielo aperto è un pericolo non solo per l’ambiente ma anche per la salute di chi frequenta quotidianamente l’area. I cittadini di Reggio Calabria chiedono risposte e azioni immediate”, continua la nota.

“È fondamentale che il Comune e gli enti preposti prendano provvedimenti urgenti per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti e di tutti i residenti. Questo incidente sottolinea la necessità di un monitoraggio costante e di interventi tempestivi per prevenire situazioni simili in futuro. La comunità attende con impazienza che si faccia luce sulla situazione e che si ponga fine a questo grave problema di salute pubblica. Per ora, la scuola continua a operare in queste condizioni difficili, sperando in una soluzione rapida e definitiva. La salute e la sicurezza dei nostri bambini non possono e non devono essere messe a rischio”, si conclude la segnalazione.

