Reggio al Salone del Libro: sarà presentato “Dille che l’ami” di Demetrio Mannino

StrettoWeb

Domani 10 Maggio, nell’ambito della XXXVI edizione del Salone del Libro in corso a Torino, presso lo Stand della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sarà presentato “Dille che l’ami”, una raccolta di poesie di Demetrio Mannino, edito da SIGEM. L’autore, con questa opera, cerca di lasciare una piccola testimonianza su come l’Amore, in un periodo storico in cui si sente sempre meno pronunciare questa parola, possa modificare e far crescere le vite di ciascuno di noi. L’autore esplora tutte le forme del sentimento e ricorda al lettore che l’Amore è l’unica forza che ci consente di dare alla luce noi stessi e realizzare un destino di comunità e rigenerazione.

Tra le pagine del libro si possono ammirare le espressioni artistiche di Francesco Logoteta che raccontano visivamente ogni poesia, ed ogni poesia si riflette nell’opera raffigurata, narrandola nella sua semplicità. Lo scopo collettivo dell’opera rispecchia la sensibilità dell’autore che ha deciso di devolvere il ricavato della vendita a due progetti di sensibilizzazione sociale, uno operativo a livello nazionale “Donne Luce” di Macrina Binotti; l’altro reggino “Piccola Opera Papa Giovanni”, operante da anni del campo di sostegno alle donne vittime di violenza.

Alla presentazione, accompagnata dalle musiche del maestro Gino Mattiani, oltre all’autore, prenderanno parte: il Sindaco del Comune di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il consigliere delegato alla cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria Filippo Quartuccio, Irene Calabrò presidente dell’Ass. culturale NIKE e l’editore SIGEM Claudio Celloni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.