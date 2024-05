Reggio, le prossime attività dell’Associazione Calabria-Spagna

StrettoWeb

Nelle giornate di giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 maggio, 2024 in sedi diverse della città si svolgeranno una serie di iniziative promosse dalla Associazione Calabria-Spagna sotto il patrocinio delle Autorità spagnole in Italia e dei più importanti Enti della Città di Reggio Calabria.

Giovedì alle ore 11 presso la Sala “Boccioni” di Palazzo Alvaro avrà luogo l’inaugurazione della mostra Pittorica messicana; il giorno successivo in orario antimeridiano la SSML “Don Domenico Calarco” ospiterà lo scrittore Alberto Cascón Martìn per la presentazione del libro “Los Que Vienen” edito dalla casa editrice YalodijoCasimiroParker in Madrid.

Il venerdì 24 in orario pomeridiano la delegazione spagnola, congiuntamente al sodalizio filospagnolo, sarà ospite del Sindaco di Reggio Calabria per un ricevimento che si concluderà con un concerto nella Sala del Consiglio Comunale attuato dagli allievi del Conservatorio “F.Cilea”.

Il sabato 25 , alla presenza delle maggiori autorità cittadine , nel Salona dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, avrà luogo la presentazione del libro dello scrittore Alberto Cascón Martìn “Los Que Vienen” edito dalla casa editrice YalodijoCasimiroParker, e già presentato alla Feria de los libros in Madrid , Parque del Buen Retiro.

Il ventaglio di eventi, organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Reggio Calabria in partenariato con l’Associazione Calabria-Spagna vuole celebrare e consolidare l’antico e solido legame tra due Paesi latini e mediterranei che vantano una storia simile.

