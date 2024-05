A Reggio la presentazione del libro “Siciliana”, di Teresa Principato

StrettoWeb

In esclusiva per Biesse a Reggio Calabria, mercoledì 8 maggio alle ore 18.00 – presso il Terazzo del Museo Archeologico Nazionale – la presentazione del libro “Siciliana. Cronache di una vita di donna e magistrato in prima linea” di Teresa Principato (Autore) Fuoriscena, 2024. La forza di queste pagine, che compongono il ritratto a figura intera di una protagonista della grande stagione della lotta alla mafia – intesa essenzialmente come lotta per smascherare il legame profondo in Italia tra criminalità e potere; mafia, massoneria, servizi deviati e destra eversiva – sta nella loro capacità di offrire al lettore occhi per ripercorrere oltre quaranta anni tragici e straordinari.

Sono gli anni di Chinnici e Caponnetto, di Falcone e Borsellino, del pool antimafia e del palazzo dei veleni di Palermo, dei processi a carico di protagonisti della politica, del caso Luigi Ilardo, della caccia ai grandi boss e delle azioni che per troppo tempo ne hanno impedito la cattura. Teresa Principato ha visto e vissuto tutto in prima persona, da protagonista, e ha deciso attraverso questo libro autobiografico per la prima volta di mettere a disposizione dei lettori la sua memoria storica.

Una memoria che parte dagli anni giovanili, in una Sicilia patriarcale e sessista che ha lasciato un segno indelebile nella storia personale e professionale dell’autrice. Siciliana è il racconto sincero e senza filtri di una donna tenace e rigorosa, che ha combattuto per la giustizia, per onorare il suo lavoro e la memoria di amici e colleghi barbaramente uccisi, per essere semplicemente sé stessa, in un ambiente tutto maschile e machista, capace di cattiverie spietate.

Le parole di Bruna Siviglia

“Un grande onore, un privilegio, avere con noi la Dott.ssa Teresa Principato – afferma la Presidente Nazionale dell’Associazione Biesse Bruna Siviglia – una Donna un Magistrato straordinario, un esempio per tutti noi. Ne parleremo con Il Dott. Bernardo Petralia, cittadino onorario di Reggio Calabria per tanti anni Procuratore generale della Procura reggina, con Arcangelo Badolati Giornalista, scrittore e Caposervizio di Gazzetta del Sud Cosenza. Saluti Istituzionali del Direttore del MArRC Dott.Fabrizio Sudano, che ringrazio infinitamente per questa importante sinergia che ha portato ad un protocollo d’intesa tra il Museo e l’Associazione Biesse. Saranno presenti le autorità civili e militari”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.