Reggio, nuova piazzetta di via Mercalli: votazioni per scegliere il murales che animerà il luogo

Al via le votazioni per scegliere il murales che animerà la piazzetta di via Mercalli (per la quale si prevede una futura intitolazione) recentemente riqualificata dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria. Un lavoro che ha previsto una sinergia tra Comune, Comitato di Quartiere “Ferrovieri–Pescatori“ dei residenti e la comunità scolastica del Liceo Artistico “Preti-Frangipane”. Nelle settimane passate, grazie alla disponibilità di alcuni docenti del liceo, era stato stabilito un percorso per la realizzazione dell’opera muraria, da parte degli studenti dell’istituto, con un soggetto a tema che sarà individuato, tra tre varie proposte, attraverso un sondaggio pubblico.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, il suo vice, Paolo Brunetti e il consigliere comunale Giovanni Latella hanno incontrato gli studenti e visionato i lavori che si dovranno votare, insieme al direttore del Museo Frangipane Annunziato Tripodi e a Filomena Malara presidente del Comitato di Quartiere “Ferrovieri–Pescatori“. La dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, che la voglia di collaborare non resta solo una dichiarazione d’intenti ma si traduce in qualcosa di concreto. Un lavoro fatto sotto l’egida di “appartenenza” ai quartieri che deve essere propria di tutti i cittadini.

Un murales nella piazzetta che contribuirà ad abbellire il quartiere: un momento suggellato con l’Amministrazione comunale, massima espressione della parte più importante della città, per un’attività realizzata col Comitato di quartiere che opera volontariamente per educare gli abitanti. Tutti elementi sono un esempio di società civile che funziona, con l’aiuto di tutti, nel rispetto delle regole.

