Reggio, incontro Castore-Comune in Commissione: prossimi passi, dubbi, criticità e interventi

La terza commissione consiliare del Comune di Reggio Calabria, presieduta da Giuseppe Sera, ha incontrato nei giorni scorsi l’amministratore delegato della società Castore, Domenico Mallamaci, la Consulta “Assetto del territorio”, rappresentata dal presidente Gerardo Pontecorvo e le associazioni locali, Alberto Giuffé per l’accademia Kronos, club Unesco e Camminare Liberi e Concetta Papaianni per Fare Ambiente. La seduta è avvenuta anche alla presenza dell’assessore al Bilancio e alle Partecipate del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia. L’incontro ha segnato un passo importante in vista di un dialogo costruttivo e continuativo tra le istituzioni, le associazioni e la società che gestisce i servizi pubblici sul territorio.

Mallamaci illustra programmi futuri

L’amministratore delegato di Castore, Domenico Mallamaci, ha illustrato i programmi futuri della società, esponendo le prime azioni intraprese da Castore. Mallamaci ha rimarcato un cambiamento di approccio, passando dalla gestione straordinaria alla pianificazione e programmazione degli interventi. Ha annunciato l’implementazione di un sistema di qualità e la definizione di accordi quadro per migliorare il decoro urbano e ottimizzare i servizi.

Domande e preoccupazioni dei presenti

Durante l’incontro, sono state sollevate domande e preoccupazioni da parte dei presenti. Si è discusso della necessità di interventi tempestivi e ordinari per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Anche i rappresentanti delle associazioni hanno partecipato attivamente all’incontro, evidenziando le criticità e chiedendo chiarimenti su interventi specifici, come la gestione del verde e delle strade. Mallamaci ha risposto alle domande dei presenti, ribadendo l’importanza della collaborazione con le associazioni e garantendo un approccio trasparente e programmato per il futuro di Castore.

La soddisfazione del Comune

L’Amministrazione comunale, attraverso i rappresentanti presenti, ha sottolineato l’importanza che Castore riveste per la città. È stato annunciato, inoltre, il trasferimento della sede della società e si è ribadita la perdita della competenza sul settore idrico, passato a Sorical sulla scorta della normativa regionale. È stato, infine, espresso apprezzamento per l’impegno mostrato da Castore con l’auspicio di un prosieguo di tali incontri finalizzati ad una proficua collaborazione.

