Reggio, la stoccata dell’ex Consigliere: “se avete finito con le canzonette, ora spazio alla storia…”

StrettoWeb

“Se avete finito con le vostre canzonette, bisognerebbe restituire un po’ di decoro a quello che è il nostro patrimonio più importante, i luoghi della nostra Storia, quella scritta con la S maiuscola. Oltre a risultare rispettoso per noi stessi, sarebbe anche un bel biglietto di presentazione per coloro i quali per la prima volta visiteranno la nostra Reggio e da semplici turisti, domani, potrebbero trasformarsi nei promoter più importanti delle nostre bellezze. Mura Greche; Terme Romane”.

Così, sui social, la stoccata dell’ex Consigliere del Comune di Reggio Calabria, Nicola Malaspina, all’Amministrazione Comunale. La frecciata sulle canzonette è chiaramente riferita al concerto del 1° maggio, a cui Malaspina contrappone il ben più importante recupero della storia e dei ritrovi storici in città, tra cui le Mura Greche e le Terme Romane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.