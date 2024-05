Reggio Calabria, un weekend di screening sanitari e controlli gratuiti per tutta la cittadinanza

StrettoWeb

“Accompagnare i cittadini verso un percorso di salute significa valorizzare il diritto sancito dalla nostra carta costituzionale all’articolo 32”. È questo l’obiettivo primario della seconda edizione della Giornate della prevenzione sanitaria, in programma nei giorni 4 e 5 maggio dalle 9:30 alle 18, nell’area parcheggio a Nord del Lungomare Falcomatà (stazione Lido). L’evento, patrocinato dai Comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è organizzato dall’azienda Trisalus Medical System, diretta san Santo Ielo.

Questa mattina, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione, con l’avvocato Silvia Paratore, legale esperto di politiche sociali e commissario U.N.M.S. (Unione nazionale mutilati per servizio) della Provincia di Reggio Calabria, il vicesindaco di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, e il delegato alla Prevenzione del Comune di Villa San Giovanni, Vincenzo Calabrò.

Le spiegazioni di Silvia Paratore

“Il programma di screening, se ben condotto – ha dichiarato Silvia Paratore – è un intervento di elevata qualità sanitaria. Per il cittadino partecipare ad uno screening significa esercitare un diritto, il proprio diritto alla salute. La prevenzione mira a prevenire l’insorgenza di condizioni patologiche, e punta alla diagnosi dei disturbi prima di eventuali complicanze, quando le probabilità di recupero sono massime. Se prestata nei tempi e nelle modalità dovuti, la prevenzione migliora le condizioni di salute generale e nel caso di diagnosi precoce anche di tumori, per i medici ciò che deve contare realmente, ed è fondamento di buona pratiche cliniche, sarà l’effettuazione corretta delle procedure che tenga conto dei bisogni del paziente, delle sue esigenze di salute, di una attenta analisi dei rischi affinché non si vanifichi l’attività di prevenzione sanitaria ed il valore delle iniziative importanti di tutela della salute come quella che si terrà in questo fine settimana sul lungomare a Reggio. La prevenzione gioca un ruolo importante per salvaguardare il nostro stato di salute”, ha esordito il presidente della Trisalus Medical System, Santo lelo che ha invitato i cittadini “a partecipare alla giornata, a sottoporsi ai controlli ed a richiedere informazioni a tutela della loro salute”.

Ad intervenire all’evento anche il presidente nazionale U.N.M.S., Antonino Mondello che ha sottolineato la necessità di diffondere la cultura della prevenzione e la pratica della salute e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro.

Ma in cosa consisteranno queste due giornate? Nello specifico si darà vita ad una propria “Piazza della Salute”, in cui la cittadinanza potrà liberamente formarsi su varie tematiche riguardanti la salute, nonché eseguire, nei banchetti predisposti, una serie di screening gratuiti. Per usufruire dei servizi e delle consulenze non occorre prenotarsi: basterà recarsi nell’area parcheggio ove sarà allestito un vero e proprio villaggio sanitario dalle ore 9:30 alle ore 18:30.

Diversi i medici specialisti che eseguiranno degli screening gratuiti per la popolazione. Previste consulenze nutrizionali e dietetiche con la dott.ssa Simona Capano; consulenze di benessere psicofisico con lo staff dell’associazione Equilibri pedagogici; consulenze fisioterapiche, posturali, massoterapiche grazie alla dottoressa Bozzaotra centro di fisichinesiterapia; allo studio medico riabilitativo del dott. Alberto Scipione, al dott. Calabrò “Studio in Equilibrio”, al dott. Vazzano e dott. Serranò “centro Move energia in movimento”, al dott. Cono AC; screening per la prevenzione del tumore al polmone con la dott.ssa D’agostino Federica Gilda dirigente medico dell’Unita operativa Complessa di Chirurgia toracica dell’Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina. Screening del tumore del colon retto con esame del sangue occulto nelle feci con il centro di analisi cliniche Dott. Calabrese. Consulenze di estetica e benessere grazie al tema medico ed estetico dell’Associazione Grace; consulenze audiometriche con misurazioni dell’udito grazie alle dottoresse consulenze dell’Amplifon. Consulenze di magnetoterapia, di ultrasuonoterapia che saranno eseguite dagli operatori della Trisalus.

Sarà presente il camper a cura dell’AVIS. Saranno eseguite delle dimostrazioni di manovre di rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del defibrillatore grazie al personale specializzato del centro nazionale formazione emergenze della croce rossa italiana di Reggio Calabria

Sarà presente il personale della farmacia dott.ssa Pellicano Luciana. Inoltre sarà possibile richiedere informazioni sulla donazione degli organi, tessuti e cellule all’AIDO gruppo comunale di Reggio Calabria, sulla donazione del midollo osseo all’ADMO Regione Calabria. La giornata è aperta a tutti ed in particolare alle persone fragili, ai soggetti svantaggiati ed agli anziani. Ingresso libero.

