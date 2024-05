Reggio Calabria, la Villetta accanto al Botteghelle in totale degrado e abbandono | FOTO

StrettoWeb

Le condizioni in cui versa la villetta accanto al palazzetto dello sport Botteghelle a Reggio Calabria, sono pessime. Il luogo pubblico, molto frequentato da tante famiglie con bambini è in totale degrado e abbandono come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Proprio oggi è in corso un importante evento sportivo al palazzetto e le condizioni della vicina villetta sono pessime e rendono indecorosa tutta la zona.

