Reggio Calabria, la Villa Comunale si fa bella per la Primavera: nuove piante e non solo | FOTO

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria continua a proporre le iniziative per la Primavera reggina. Obiettivo principale “è quello di favorire la crescita culturale e sociale del territorio comunale, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, associazioni culturali e ricreative”, si legge nella nota dell’ente di Palazzo San Giorgio. “Le manifestazioni sono il frutto di un lavoro sinergico tra i settori sviluppo economico, cultura turismo, ambiente e polizia municipale e viabilità”.

“In questo contesto colorato una parte delle manifestazioni abbraccerà la Villa Comunale Umberto I dove, peraltro, sono in corso degli importanti lavori di manutenzione che renderanno l’orto botanico reggino per eccellenza un luogo ancora più gradevole ed a misura di famiglie. Le terrazze esterne della villa Comunale sono state arricchite con nuove piante, colorando gli spazi che si affacciano sul Lungomare, per festeggiare il mese di maggio in fiore“.

“Dal punto di vista tecnico invece in questi giorni gli operai stanno montando la staccionata intorno al laghetto. E intanto mentre proseguono le attività di manutenzione che hanno reso la villa un polmone verde per tutta la città in attesa del nuovo progetto che coinvolgerà il polmone verde cittadino dal prossimo settembre 2024″, si chiude la nota.

