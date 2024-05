Reggio Calabria, un viaggio illustrato tra le meraviglie della città: il boom del turismo e gli operatori che rappresentano l’eccellenza reggina

StrettoWeb

Reggio Calabria, con la sua storia millenaria e le sue bellezze naturali, è una città che incanta. Situata sulla punta dello stivale italiano, è diventata una delle destinazioni turistiche più ambite d’Europa. Questo incredibile sviluppo è stato possibile grazie all’introduzione di nuovi voli operati da Ryanair, che hanno reso la città facilmente accessibile a viaggiatori provenienti da tutto il continente.

E per immortalare la loro esperienza, Italyan.it, un’agenzia di illustratori digitali, ha deciso di offrire un servizio unico: illustrazioni personalizzate che catturano l’essenza della visita in città. L’idea è semplice quanto affascinante: ogni turista può commissionare un’illustrazione digitale che racconti la sua esperienza in città.

Sono stati scelti come soggetti alcuni dei luoghi più iconici di Reggio Calabria: i Bronzi di Riace, simboli indiscussi della città, la via Marina definita “il chilometro più bello d’Italia,” l’arena con la sua vista mozzafiato sullo Stretto di Messina, il Duomo cuore pulsante del centro storico, il Castello Aragonese testimone della storia reggina, l’intramontabile Teatro Cilea, la fascinosa Villa Zerbi e località incantevoli come Scilla e Pentidattilo. Anche le moderne sculture di Rabarama e le colonne di Tresoldi sono fonti d’ispirazione per le illustrazioni, che diventano un ponte tra passato e presente.

Questa iniziativa non solo arricchisce l’esperienza dei visitatori ma contribuisce anche a promuovere la cultura e l’arte locale. Le illustrazioni diventano così un ricordo tangibile e personalizzato del viaggio, un souvenir digitale che supera i tradizionali gadget turistici.

E per rendere questa iniziativa ancora più speciale, Italyan.it ha coinvolto alcuni degli imprenditori della città e spera che anche tanti altri scelgano di partecipare al progetto.

Davide Destefano, maestro gelatiere dello storico chiosco di Gelato Cesare, Giuseppe Ferranti, meglio conosciuto come Peppone, pizzaiolo dei Fratelli la Bufala, Felicione, chef della Drogheria Culinaria, Pasqualino, patron di Pasqualino Pizza e Vino, e Santo Cama, proprietario del Cafè Noir.

Questi testimonial illustri non solo rappresentano l’eccellenza reggina, ma sono anche ambasciatori dell’ospitalità e dello spirito della città.

Queste illustrazioni, realizzate a mano e con un tocco personale, saranno disponibili come souvenir esclusivi per i visitatori che, grazie ai nuovi voli Ryanair, stanno scoprendo le meraviglie di Reggio Calabria. “L’iniziativa di Italyan.it non è solo un tributo alla cultura reggina”, dice Davide Destefano, ma anche un modo innovativo per promuovere il turismo sostenibile e la valorizzazione dei prodotti locali. È un invito a scoprire, gustare e ricordare Reggio Calabria attraverso i sensi e l’arte“.

“Con l’arrivo di nuovi voli Ryanair, Reggio Calabria ha visto un significativo aumento di visitatori europei, e Fratelli La Bufala è stata una delle prime a beneficiare di questa nuova ondata di turismo – ci racconta Peppone con entusiasmo – è una gioia vedere così tante culture diverse riunite attorno ai nostri tavoli, condividendo il piacere della nostra cucina”.

L’idea di Italyan.it di creare illustrazioni personalizzate per i turisti è stata accolta con favore anche da Felicione, chef della Drogheria Culinaria, che vede in questa iniziativa un modo per valorizzare ulteriormente l’esperienza dei visitatori.

“L’arte e la cucina sono entrambe espressioni della cultura e dell’anima di un luogo – dice Felicione – attraverso queste illustrazioni, i turisti possono portare con sé non solo i sapori, ma anche le immagini della nostra bella città”.

Anche Pasqualino, con la sua filosofia ricca di storia, si impegna a offrire un’esperienza che va oltre il semplice pasto. “Vogliamo che i nostri ospiti si sentano parte della nostra famiglia e della nostra storia – afferma Pasqualino – e siamo entusiasti di partecipare a questa magnifica iniziativa”.

“Un’idea unica questa dei ragazzi di Italyan.it ed un’opportunità da non perdere per la nostra città – dice Santo Cama del Cafè Noir- l’arrivo di Ryanair non solo ha reso Reggio Calabria una meta turistica conveniente, ma ha anche posto le basi per una strategia a lungo termine che mira a posizionare la Calabria come una delle principali destinazioni turistiche in Europa”.

Le illustrazioni di Italyan.it sono più di semplici immagini: sono storie, sono emozioni, sono frammenti di vita che ogni turista porterà con sé. Attraverso questi disegni fatti a mano, i visitatori potranno rivivere i momenti trascorsi a Reggio Calabria e condividerli con amici e familiari, diffondendo la bellezza di questa terra.

“Basta andare sul sito e seguire gli step del configuratore, ovvero scegliere lo sfondo che si preferisce, tra i Bronzi di Riace, Scilla, Duomo o Castello di Reggio Calabria, caricare le vostre foto ed i nostri illustratori realizzeranno per voi un ritratto unico. Un regalo originale e diverso dal solito per tutti, per la mamma o il papà, per un figlio grande o piccolo, per la fidanzata o per la moglie o per il l’amico del cuore” spiegano gli ideatori.

L’arrivo di turisti europei rappresenta per la nostra città un’occasione per mostrare al mondo la ricchezza della cultura calabrese ed il progetto di Italyan.it è un esempio brillante di come l’arte possa arricchire l’esperienza turistica.

Con le sue bellezze, la sua cucina tradizionale e l’accoglienza calorosa, la nostra città è pronta a fare di ogni visita un ricordo indimenticabile, arricchito dalle illustrazioni che catturano l’essenza di Reggio Calabria.

Intervistati ai microfoni di StrettoWeb gli ideatori dell’iniziativa spiegano “abbiamo pensato di creare delle illustrazioni personalizzate che catturano l’essenza della visita in città. L’idea è semplice quanto affascinante: ogni turista può commissionare un’illustrazione digitale che racconti la sua esperienza in città. E per lanciarla abbiamo scelto 5 imprenditori del centro storico

Davide Destefano di Gelato Cesare Giuseppe Ferranti dei Fratelli la Bufala Felicione, chef della Drogheria Culinaria Pasqualino di Pasqualino Pizza e Vino Santo Cama del Cafè Noir

Questi testimonial illustri non solo rappresentano l’eccellenza reggina, ma sono anche ambasciatori dell’ospitalità e dello spirito della città. E contiamo che tanti altri si possano aggiungere.

Basta andare sul sito https://italyan.it/shop/digitalize/reggio-calabria/ inquadrando il QR CODE presente nelle tante locandine affisse nei locali in centro e nei B&B e seguire gli step del configuratore, ovvero scegliere lo sfondo che si preferisce, tra i Bronzi di Riace, Scilla, Duomo o Castello di Reggio Calabria, caricare le foto ed i nostri illustratori realizzeranno un ritratto unico.

Questa iniziativa non solo arricchisce l’esperienza dei visitatori ma contribuisce anche a promuovere la cultura e l’arte locale. Le illustrazioni diventano così un ricordo tangibile e personalizzato del viaggio, un souvenir digitale che supera i tradizionali gadget turistici. Non so se ne venderemo qualcuno, ma ci piaceva dare il nostro piccolo contributo alla nostra città, dove da qualche tempo si respira un’aria di rinascita”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.