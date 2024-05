Reggio Calabria: via ai lavori di manutenzione delle gallerie Limina e Torbido sulla Jonio-Tirreno, da stasera le chiusure notturne | INFO

StrettoWeb

Come noto Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, avvierà da questa notte i lavori di manutenzione programmata delle gallerie ‘Limina’ e ‘Torbido’, sulla strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’, in provincia di Reggio Calabria. Gli interventi riguardano in particolare il risanamento delle strutture in calcestruzzo armato della galleria ‘Torbido’ e il risanamento del rivestimento definitivo e di captazione delle acque di scolo della galleria ‘Limina’.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, saranno necessarie alcune limitazioni al transito. La gestione della viabilità e le modalità operative sono state approfondite e condivise presso la Prefettura di Reggio Calabria, durante i numerosi incontri dei mesi scorsi con i rappresentanti del territorio, Enti interessati e Forze dell’Ordine, per contenere al minimo i disagi al traffico.

Nel dettaglio, a partire da questa sera, la strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’ sarà chiusa al traffico esclusivamente in orario notturno dalle 22:00 alle 6:00 in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Limina (km 18,100) e Mammola (km 28), in provincia di Reggio Calabria.

In orario diurno dalle 6:00 alle 22:00 il transito sarà consentito lungo tutta la SS682, con senso unico alternato regolato da semaforo in corrispondenza della galleria ‘Torbido’.

Durante gli orari di chiusura, le autovetture e i veicoli fino a 3,5 tonnellate saranno deviati sulla viabilità alternativa, costituita dalla strada provinciale 5. Chi viaggia in direzione Tirreno dovrà uscire allo svincolo Mammola e rientrare allo svincolo Limina. Viceversa, per i veicoli leggeri in direzione Jonio l’uscita obbligatoria è allo svincolo Limina con rientro allo svincolo di Mammola.

Per i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate sono previsti i seguenti percorsi alternativi:

-per i veicoli provenienti da nord/fascia tirrenica sia dall’Autostrada che da viabilità secondaria, e diretti sulla SS106/Grotteria Mammola, il percorso consigliato prevede l’uscita allo svincolo autostradale di Lamezia Terme con prosecuzione su SS280-SS106-SS 682 direzione Mammola;

-per i veicoli provenienti da nord/fascia ionica sia dalla SS106 che dalla viabilità secondaria, e diretti a Cinquefrondi, il percorso consigliato prevede l’ingresso sulla ex SP 16 in località Bellino con prosecuzione sulla SS106 Var fino alla SS280 dir –SS280 direzione Lamezia Terme e immissione sull’Autostrada A2 fino allo svincolo di Rosarno-SS 682 in direzione Limina;

-per i veicoli provenienti da Sud, sia dall’Autostrada che dalla viabilità secondaria, e diretti sulla SS106/Grotteria M il percorso consigliato prevede l’uscita allo svincolo autostradale di Lamezia Terme con prosecuzione su SS280-SS106-SS682 direzione Mammola.

La durata complessiva prevista dei lavori è di 18 mesi.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

