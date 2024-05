Reggio Calabria, al via le iscrizioni agli asili nidi d’infanzia comunali per l’anno 2024/2025

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale comunica che sono aperte, per l’anno educativo 2024/2025 le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali di Archi “Il mago di Oz” (via Corvo n. 13), di Gebbione “Il piccolo principe” (via Cassino) e Aziendale (c/o Palazzo Ce.Dir.), per tutti i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni nati entro il 31 maggio 2024 e che compiono il terzo anno di età successivamente alla data del 31 dicembre 2024.

L’istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica (autenticazione mediante credenziali SPID o CIE) utilizzando il modello di domanda disponibile sulla piattaforma web raggiungibile all’indirizzo https://servizisociali.reggiocal.it/home a partire dalla data odierna 20/05/2024 e fino alle ore 12.00 del 20/06/2024.

Le domande presentate oltre il predetto termine e corredate da allegati in formato diverso da pdf, jpeg, jpg o illeggibili saranno escluse. Saranno, inoltre, escluse le domande inviate con modalità diverse da quella telematica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.