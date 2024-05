Reggio Calabria: vergognosa situazione a Sbarre, liquami maleodoranti a cielo aperto

StrettoWeb

“Egregio Direttore, mi ritrovo nuovamente a dover scrivere in merito alla vergognosa situazione dello scavo fognario di Via Michele Barbaro ad intersezione con Via Sbarre inferiori, nonostante le vostre numerose segnalazioni, le mie Mail e PEC inviate agli uffici preposti, lo scavo largo e profondo colmo di liquami maleodoranti a cielo aperto, è ancora lì in “bella” vista da Novembre 2023 !!! Veramente vergognoso…. porgo cordiali saluti”. E’ questa la segnalazione a StrettoWeb da parte di un lettore indignato per le condizioni in cui versa la Via Michele Barbaro ad intersezione con Via Sbarre inferiori a Reggio Calabria.

