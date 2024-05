Reggio Calabria, uomo stramazza a terra sul marciapiede in pieno centro | LIVE

StrettoWeb

Paura in questi minuti in via Nino Bixio e precisamente a pochi metri dal Corso Garibaldi di Reggio Calabria. Un uomo, di nazionalità straniera, si trova riverso per terra con ferite da cui perde sangue. I passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto è intervenuto il 118 che sta cercando di capire come mai l’uomo è stramazzato a terra sul marciapiede. A corredo dell’articolo le immagini in diretta.

