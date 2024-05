Reggio Calabria: tutto pronto per il Gentlemen Ride del 19 maggio, tutti gli eventi della giornata

StrettoWeb

Mancano ormai 2 settimane alla domenica 19 Maggio, data decisa dal The Distinguished Gentleman’s Ride per svolgere la sua annuale marcia utile a sensibilizzare sul tema della prevenzione maschile sui temi del tumore alla prostata e la salute mentale.

Domenica 19 Maggio, anche a Reggio Calabria, ancora una volta, per il terzo anno di seguito, con Fabio BENSAJA, Official Host del Ride, si svolgerà questa manifestazione che abbraccerà questa volta il litorale Jonico della città arrivando a Melito Porto Salvo dove già i preparativi sono in corso per ospitare le centinaia di Gentlemen Riders che ogni anno scelgono la nostra città per quello che è ormai conosciuto per essere uno dei Ride più eccentrici, di sicuro il più importante evento motociclistico di solidarietà al mondo.

Quest’anno si parte dalle 8 del mattino dal Lido Stella Marina di Pentimele che ha voluto ospitare i manifestanti per mostrare un altro scorcio della nostra splendida costa.Nell’attesa della partenza sfileranno i simpaticissimi GentleDogs, gli elegantissimi cani motociclisti organizzati da Daniela Ferro, titolare di “Mondo Cane Atelier del Cane e del Gatto”, mentre i gentiluomini e le gentildonne godranno delle attenzioni dei barbieri e degli acconciatori messi a disposizione da Anna Scopelliti, titolare di “Barberia Shaves Trimes”.Una volta partiti il tragitto porterà i partecipanti all’interno della città per poi raggiungere il lungomare di Melito dove la Coldiretti ha programmato un “mercatino” in stile retrò dove verranno offerte ai gentiluomini le prelibatezze che caratterizzano il territorio; ad accoglierli anche una speciale postazione della Caffo che con Amaro del Capo premierà gran parte dei gentiluomini e gentildonne partecipanti alle varie categorie di premi. La presenza delle aziende presenti alla premiazione sta aumentando e nei prossimi giorni avremo la lista completa.

Nell’organizzazione sono coinvolte diverse associazioni fra le quali anche la pro loco di Melito e associazioni che promuovono il territorio in quanto il DGR è anche un’importante vetrina ed anche una occasione per mostrare le bellezze nostrane ai numerosi Gentiluomini che vengono appositamente in Calabria, ed in particolare Reggio, per partecipare a questa edizione del Ride.

Come sempre, quindi anche questo anno, la manifestazione e tutti i costi sono supportati dagli organizzatori e dai sostenitori e non viene usato alcun contributo pubblico se non la disponibilità al transito ed alla sosta, ed in questo caso il Comune di Melito si è dimostrato non solo propositivo ma anche operativo sin da subito a presentare al meglio il suo meglio.

Al momento i volontari ed i motoclub della città e della provincia sono in fibrillazione e stanno tutti collaborando per la migliore riuscita del Ride che nel 2022 ha visto la partecipazione di 366 equipaggi e 377 nel 2023… quanti saranno i gentiluomini e le gentildonne che sfileranno sul nostro territorio nel 2024? Lo scopriremo presto; nel frattempo le iscrizioni (gratuite ed obbligatorie) sono aperte, è sufficiente farlo sul sito ufficiale del DGR dove è anche possibile effettuare le donazioni che vanno direttamente e interamente a favore di Movember che da sempre lotta il tumore alla prostata e si prodiga per la salute mentale degli uomini (nota: nessuna cifra gravita a livello locale).

Un particolare ringraziamento va a tutti i volontari ed a tutti motoclub del territorio che si stanno prodigando nella riuscita dell’evento:

Saverio Gatto (Co-Host del DGR) – MotoClub SG Custom

Giuseppe Borgese – Bikers Gerace

Natale Buonsanti – Ducati Club Reggio Calabria

Antonio Giovanni Campolo – Moto Club Polizia di Stato

Enzo Caridi – Vespa Club Reggio Calabria

Diego Catalano – Motoclub Ruoteselvagge

Carlo Crea – Motoclub Vigili del Fuoco sez. di Reggio Calabria

Enzo Crea – Moto Guzzi Reggio Cal.

Luigi Ferraro – Shark’s Kalavria

Francesco Franco Basile Rognetta – Moto Club Reggio Calabria

Palumbo Domenico – Over Limits

Francesco Prattico’ – Vespa Club ” Villa San Giovanni”

Marco Quattrone – Vespa Club Motta San Giovanni

Giorgio Raso – Bikers San Giorgio Morgeto

Vincenzo Romeo – Motoclub Reggio Bikers

Salvatore Sainato – Motoclub Scali Racing Marina di Gioiosa Jonica

Alessandro Mario Travia – Delegato Motociclisti Rotariani AMRI

Giuseppe Tringali – Motoclub Aquile del Sud

