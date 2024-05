Reggio Calabria, Trekking urbano alla scoperta di San Paolo

StrettoWeb

Nell’ambito del percorso intrapreso per la promozione del progetto “La Via della Fede di San Paolo da Siracusa a Roma e il Trekking urbano a Reggio Calabria alla scoperta dell’Apostolo delle Genti”, l’Associazione Pattuglia San Paolo APS (costituita da adulti scout appartenenti a varie realtà reggine), in collaborazione con l’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, ha organizzato, per il prossimo sabato 25 maggio, un’esperienza di trekking cittadino per ripercorrere insieme i luoghi che costituiscono “memoria” del Santo.

Per l’attuazione del progetto, il 9 giugno dello scorso anno, è stato sottoscritto un apposito Protocollo d’Intesa con un’ampia rete di partner. Il trekking, al quale parteciperà anche l’Arcivescovo Mons. Fortunato Morrone, si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 13.30, sarà limitato al centro storico di Reggio Calabria e costituirà un’occasione per riscoprire la figura di San Paolo, nella consapevolezza che è “camminando” che “s’apre il cammino”.

Il percorso

Il percorso, con partenza dal Santuario di San Paolo alla Rotonda, in via Reggio Campi, si snoderà per le vie cittadine, prevedendo, fra l’altro, la visita al Piccolo Museo di San Paolo, al Museo Diocesano e al Duomo, per concludersi alle 13.30 nella scalinata del Waterfront.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.