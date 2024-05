Reggio Calabria: Tramontana visita per la prima volta il Seminario, “un bene prezioso che va tutelato”

StrettoWeb

Il Seminario Pio XI un bene prezioso per la Città e va tutelato.

“Su invito del Serra Club di Reggio Calabria, stamattina il Presidente della Camera di Commercio, dott. Ninni Tramontana, ha visitato per la prima volta il Seminario Arcivescovile Pio XI della diocesi di Reggio Bova. Ad accoglierlo il presidente Oreste Arconte, il rettore don Nino Pangallo, il presidente eletto, Anna Nucera, che tra un mese sostituirà Arconte alla guida del Serra reggino ed il vice presidente Bruno Labate”. Comincia così la nota del Presidente del Serra Club, Oreste Arconte, in merito alla visita di Tramontana al Seminario.

“Il presidente Tramontana ha visitato la struttura a lui completamente sconosciuta e si è reso conto delle sue potenzialità e del suo valore storico ed architettonico. Insomma, si è reso conto che il Seminario Pio XI è un bene prezioso, sia materiale che spirituale per la Citta e va assolutamente tutelato ed aiutato nelle sue materiali necessità. Con il rettore don Nino Pangallo, il presidente Camerale di Reggio si è impegnato di fare entrare il Seminario Pio XI sia nel circuito turistico che in quello della convegnistica”, si legge ancora.

“Nella cordiale discussioni della mattinata don Nino ha posto come punto nella formazione dei futuri sacerdoti la possibilità che ogni seminarista, al di la della loro robusta preparazione teorica, possa acquisire esperienza pratica anche nel mondo del lavoro e capire, una volta sacerdoti e guada di una comunità parrocchiale, quali problemi i parrocchiani vivono nel loro quotidiano e specialmente capire le condizioni e lo stato dei lavoratori. Una esperienza per i seminaristi approvata anche dal nostro arcivescovo mons. Fortunato Morrone, fondamentale per la formazione di ogni presbitero”, si chiude la nota.

