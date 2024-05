“Il Poeta del Lago”, grande concerto al Cilea di Reggio Calabria

StrettoWeb

Giovedì 23 Maggio presso il Foyer del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria si è tenuto un Concerto dal titolo Il Poeta del Lago per omaggiare la figura di Giacomo Puccini nella ricorrenza del centenario dalla sua morte. Grande successo e coinvolgimento emozionale da parte del pubblico in sala per il Primo appuntamento della 6° edizione de: “La Musica al Centro” promossa da A.Gi.Mus. sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha visto come protagonisti: Eva Catherine Polimeni (soprano), Davide Benigno (tenore), Carlo Colico (attore), Claudio Bagnato (regista), Andrea Francesco Calabrese (pianista) in collaborazione con M&R for social network presieduta dal dr. Marcello Maria Bergamo e sostenuta dal circolo Sproting Club Stelle del Sud del dr. Demetrio Lavino.

Il Presidente M° Alessandro Bagnato si ritiene soddisfatto: “abbiamo voluto realizzare un concerto dedicato interamente alla figura del grande compositore lucchese e lo abbiamo fatto con i talenti del nostro territorio all’interno del tempio della musica della nostra Città, Il teatro F.Cilea ; è stata una commistione di musica e teatro, così come ci insegna la tradizione del ‘900, con uno spettacolo, ricco, denso e nello stesso tempo snello e sobrio i cui contenuti hanno interessato gli spettatori presenti che manifestamente hanno attestato la loro visibile emozione nel ripercorrere la vita complessa di Puccini attraverso una brillante narrazione e la potente e coinvolgente musica che ha affascinato, evocando le pagine più suggestive che il maestro ci ha lasciato”.

“Un concerto sold out, e un pubblico delle grandi occasioni così come si conviene, un lavoro che ho voluto condividere con la mia Città, restituendo quella vita complessa, quel travaglio che Puccini attraversò nella creazione delle sue Opere, portando alla luce personaggi divenuti stereotipi del teatro musicale, ognuno dei quali, racconta un pezzo della vita del grande maestro evidenziando il travaglio del genio tormentato dall’estasi della sua stessa musica”, così dichiara ai microfoni il regista Claudio Bagnato, (direttore artistico dell’A.Gi.Mus.)

Conclude il presidente Alessandro Bagnato: “sarò di parte essendo un compositore ma mi preme dire quanto segue: mi auguro che in un futuro non troppo lontano si possano creare le occasioni, le possibilità concrete così come la forza ed il coraggio di scommettere ed investire sulla nuova musica per teatro musicale, facendo conoscere al grande pubblico, accanto alle già note opere liriche che ci rappresentano in tutto il mondo , anche quelle di giovani compositori emergenti che continuano a regalare alla nostra amata terra enormi soddisfazioni e che la rappresentano a livello internazionale portando in tutto il mondo il marchio “Made in Reggio” ricordando che la lirica è ormai considerata patrimonio dell’umanità e per questo in continua crescita ed interesse da parte degli addetti ai lavori”.

Prossimo appuntamento con La Musica al Centro Domenica 22 Settembre presso la Basilica Cattedrale Maria S.s. Assunta con un concerto di musica sacra dal titolo Tra Cielo e Terra.

