Reggio Calabria, successo per il Seminario sul Nuovo Regolamento FGAS

“Cefosmet Organismo di Valutazione FGAS, ha concluso il Seminario sul Nuovo Regolamento FGAS che ha riscosso grande successo e apprezzamento da parte dei professionisti della refrigerazione e del condizionamento”. Lo afferma in una nota il Cefosmet.

“L’evento, che si è svolto sabato 18 maggio alle ore 9 presso Confindustria di Reggio Calabria, ha attirato un vasto pubblico di esperti del settore, interessati ad approfondire le nuove normative e le migliori pratiche nell’utilizzo dei nuovi gas naturali a basso impatto ambientale”.

“Gli operatori del settore hanno dimostrato grande interesse nel comprendere le implicazioni del nuovo regolamento sulla loro attività e nel trovare soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale dei loro impianti. La partecipazione attiva di questi professionisti ha contribuito a rendere il seminario un successo, fornendo un’importante opportunità di scambio di conoscenze ed esperienze tra i partecipanti”.

“Per tutti coloro che non hanno potuto partecipare alla prima edizione, ci sarà la possibilità di iscriversi al prossimo appuntamento che si terrà a settembre, tramite il nostro sito al link https://www.cefosmet.com/seminario-gratuito-nuova-normativa-fgas/”.

“Saranno presenti nuovamente esperti di alto livello che condivideranno le loro conoscenze e risponderanno alle domande dei partecipanti. Non perdete l’occasione di aggiornarvi su questa importante tematica presso la sede di Cefosmet”.

“Cefosmet, con i suoi ispettori reggini Emanuela Mandrone e Paolo Casciano, si conferma come una risorsa fondamentale per la certificazione FGAS di aziende e persone. Per informazioni visitare il sito www.cefosmet.com o chiamare il numero 0965 375808”.

