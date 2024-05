Reggio Calabria, grande successo e buona partecipazione alle Giornate della Prevenzione Sanitaria

StrettoWeb

Numerosi i cittadini che da venerdì 4 maggio al tardo pomeriggio di sabato 5 maggio hanno partecipato – sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria – alla seconda edizione delle Giornate della Prevenzione Sanitaria. Evento promosso, dopo il successo dello scorso anno, dalla Trisalus Medical, azienda leader che opera nel settore salute e benessere diretta da Santo Ielo e coordinata con instancabile tenacia dall’Avv. Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali e commissario U.N.M.S. di Reggio Calabria. A patrocinare l’imponente manifestazione i due comuni di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni.

Le personalità presenti

Presenti in piazza il Sindaco di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco Paolo Brunetti e il capogruppo di Città in movimento del Comune di Villa San Giovanni con delega alla prevenzione dott. Vincenzo Calabrò Novità di quest’anno la partecipazione all’evento dell’U.N.M.S., Unione nazionale mutilati per servizio, che è un Ente Morale presente su tutto il territorio nazionale che tutela tutti coloro che alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali territoriali ed istituzionali hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio o per cause di servizio militare e civile. Nello stand Unms distribuito materiale informativo sul preminente scopo istituzionale perseguito dall’Unione, gadget vari ed il giornale Il Corriere dell’Unione contenente tutte le notizie sulle innumerevoli attività svolte negli anni.

I numeri raggiunti

Soddisfazione è stata espressa per il Report finale della due giorni di controlli sanitari. 120 sono state le consulenze di magnetoterapia e i trattamenti con UTS vertebrale quale utile terapia dello stretching per alleviare il dolore alla schiena e migliorare la postura e 120 i trattamenti UTS Pressoterapia per alleviare il drenaggio linfatico eseguiti dal personale della Trisalus medical system. 70 le visite posturali eseguite dal dr. Enzo Calabrò; 60 le consulenze Amplifon; 130 le consulenze di medicina onco-estetica e di benessere psicofisico eseguite dall’Associazione Grace della dottoressa Lidia Papisca. 70 gli screening di prevenzione del tumore del polmone eseguiti dalla dott.ssa D’Agostino e dal prof. Casablanca dell’U.O.C. chirurgia toracica A.O. Papardo. 40 gli screening del tumore del colon retto eseguiti dal centro di analisi cliniche del dott. Calabrese; 35 le visite eseguite dal centro Equilibri pedagogici della dottoressa Campolo; 50 le visite fisioterapiche eseguite dalla dott.ssa Maria Teresa Bozzaotra 20 le consulenze per adulti e lattante eseguiti dal dott. Domenico Vazzana del centro Move energia in movimento. 20 le misurazioni di glicemia eseguite dal personale della farmacia Pellicano; 20 le consulenze nutrizionali e dietetiche eseguite dalla dottoressa Capano Simona.

Attenzione hanno suscitato le dimostrazioni delle manovre riabilitative cardiopolmonari eseguite dal centro nazionale di formazione del personale nelle emergenze della Croce Rossa italiana comitato di Reggio Calabria della presidente Dott.ssa Dattola. Diverse le persone recatesi allo stand Admo e nel camper della Salute Avis . Un sentito ringraziamento è stato espresso da Santo Ielo alla dott.ssa Calipari Pres. Comunale Avis Reggio Calabria, al vicepresidente Vicario Orazio Nisticò ed all’ operatore Avis Ienuso Lorenzo. L’evento ha attirato l’attenzione dei media locali e nazionali.

