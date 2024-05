Reggio Calabria, grande successo per l’evento di Kickboxing “I Guardiani dello Stretto”

StrettoWeb

Grande successo per la 3ª edizione di Kickboxing “I Guardiani dello Stretto” dove hanno partecipato ben 400 atleti provenienti da tutto il Sud Italia. L’evento si è svolto al Botteghelle di Reggio Calabria e ci sono state tutte le discipline della Kickboxing.

“E’ stato un evento di sport di tutti e per tutti, per Reggio Calabria, perché amo la mia città e farò di tutto per promuoverla attraverso lo sport. Il prossimo anno al PalaPentimele? Spero di sì ma serve aiuto”. E’ quanto ha affermato Demetrio Rosace, titolare e fondatore della Dekaju Kombat.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.