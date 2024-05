Reggio Calabria, gli studenti della scuola “Radice-Alighieri” in visita a Palazzo San Giorgio

StrettoWeb

Visita a Palazzo San Giorgio, questa mattina, per gli allievi dell’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona. I giovani studenti hanno visitato le sale principali del palazzo di Città, per fermarsi poi nell’aula “Battaglia” dove i rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno spiegato loro le funzioni principali dell’Ente, delineando il ruolo del sindaco e le sue competenze.

Gli studenti, accompagnati dagli insegnanti, hanno ascoltato con particolare attenzione non risparmiando anche numerose domande agli amministratori. Ma non solo: diverse sono state le richieste dei ragazzi all’Amministrazione comunale, con particolare riferimento alla necessità di maggiori spazi in cui poter svolgere le attività ludico-sportive, così come è stata rimarcata la richiesta di una più profonda pulizia della città, che i bambini desiderano più libera da rifiuti di ogni genere. Non sono mancate anche le annotazioni sulle buche nelle vie più periferiche. Tutti rilievi che gli amministratori presenti hanno preso in carico, con l’idea di girarle poi agli uffici competenti.

Terminata la visita a Palazzo San Giorgio, gli studenti si sono recati alla Pinacoteca Civica, per una visita guidata alla scoperta delle splendide opere presenti, in un viaggio tra arte e cultura.

