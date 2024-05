Reggio Calabria: “situazione di pericolo sul lungomare di Lazzaro per i pali di sostegno dell’illuminazione pubblica”

StrettoWeb

“Il Referente Unico dell’ANCADIC Vincenzo Crea ha segnalato all’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni una situazione di pericolo per la circolazione veicolare determinata dal posizionamento in questi giorni dei nuovi pali di sostegno dell’illuminazione pubblica comunale ricadenti su strada comunale “Lungomare Augusto Ottaviano”, giacché hanno ristretto la carreggiata in punti ove era già notevolmente stretta determinando pericolo per la circolazione veicolare soprattutto per i veicoli a due ruote, perché ricadono come anzidetto su strada pubblica e su un tratto viario comunale davanti ad un’area di proprietà privata situata alla fine del Lungomare Augusto Ottaviano – Sud”. Lo afferma in una nota Vincenzo Crea Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“In alcuni tratti detti pali occultano la segnaletica stradale. Il pericolo aumenta soprattutto col buio e in presenza di altri veicoli posteggiati lato mare lungo la strada comunale. A parere di chi scrive, persona non dotata di esperienza tecnica in materia, ma quale cittadino osservatore, si ritiene che sarebbe bastato posizionare i pozzetti di cemento anziché in direzione Reggio/Melito in direzione mare/monte situando il palo nella parte lato monte, così anziché restringere la carreggiata si sarebbe recuperato dello spazio. Non siamo a conoscenza degli elaborati progettuali relativi all’opera de quo per poter meglio determinarci ed essere più precisi”.

“Si riscontra visivamente su questo tratto viario la presenza della segnaletica verticale di pericolo di attraversamento pedonale mancante però del segnale orizzontale tracciato sulla strada come prescritto dal Nuovo Codice della Strada”.

“L’ANCADIC attraverso il suo Referente unico ha chiesto all’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni, interessando la Capitaneria di Porto e la Circoscrizione doganale di Reggio Calabria Istituzioni competenti in materia di demanio marittimo lo spostamento dei pali per quanto possibile più vicino al muro lato monte per garantire accettabili condizioni di sicurezza stradale e disporre il tracciamento sulla strada del segnale orizzontale di attraversamento pedonale”.

“E’ stato chiesto altresì di verificare se il muro di cemento alto circa mt.1,90 con sovrastante rete metallica infissa su paletti di ferro recentemente realizzato alla fine del Lungomare Ottaviano Augusto (Sud) lato monte di cui non si è a conoscenza ad opera di chi sia stato realizzato, ricade su strada comunale e se per la realizzazione dello stesso siano state richieste e rilasciate dagli Enti competenti Capitaneria di Porto e Direttore della Circoscrizione doganale di Reggio Calabria le prescritte autorizzazioni, e se sia stato rilasciato il nulla osta paesaggistico ambientale e quant’altro ritenuto necessario previo verifiche tecniche del competente Ufficio comunale. Il tutto per una maggiore sicurezza stradale e per raggiungere correttamente l’obiettivo prefissato nel rispetto della legge sui lavori pubblici ‘Codice dei contratti pubblici'”.

