Reggio Calabria, lo sfogo di un padre deluso: “forse per il nostro sindaco gli standard di decoro e sicurezza sono sufficienti. Per noi Reggini non più”

“Parco lineare sud. Mi dispiace che per l’ennesima volta mi ritrovo a confrontarmi con la realtà. Forse per il nostro sindaco gli standard di decoro e sicurezza sono sufficienti. Per noi Reggini non più! Si sono rotti”. E’ questo il messaggio che un padre deluso ha inviato alla Redazione di StrettoWeb per condividere una situazione di degrado in cui versa il Parco Lineare Sud a Reggio Calabria.

Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, neanche i bambini possono più giocare in sicurezza in questa città totalmente degradata e abbandonata. Rifiuti sparsi ovunque, lampioni rotti e tanto altro che indica incuria e abbandono…

