Anche a Reggio Calabria si è conclusa la settimana Laudato Sì: le attività svolte

Si è conclusa Domenica 26 maggio la settimana Laudato Sì che commemora il 9° anniversario della pubblicazione dell’Enciclica Laudato Sì sulla cura del creato. L’evento mondiale di otto giorni, avviato Domenica 19 maggio, a cui ha aderito anche il Circolo Laudato Sì di Reggio Calabria, ha avuto come tema “le primizie della speranza” ispirato al simbolo del Tempo della Creazione 2024. Siamo tutte e tutti chiamati ad essere quei semi di speranza nella nostra vita e nel nostro mondo, radicati nella fede e nell’amore.

“Questa settimana – si legge nella nota del circolo – ci invita a riunirci come comunità per contemplare e coltivare semi di speranza per il nostro “pianeta sofferente” (LD 2). La Laudato Deum ci ricorda l’urgenza del messaggio della Laudato Sì e la necessità di una trasformazione personale e culturale nel mezzo della crisi ecologica e climatica. Il nostro impegno nasce dalla convinzione che, anche in tempi di crisi ecologica e climatica, ognuno di noi ha il potere di fare la differenza e di contribuire a costruire un futuro più sostenibile.

Convinti, insieme a Papa Francesco, che “non ci sono cambiamenti duraturi senza cambiamenti culturali,… e non ci sono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone.” (LD 70), i cattolici di tutto il mondo si uniranno a sfide quotidiane che motivano cambiamenti nelle abitudini personali e trasformeranno gradualmente le società.

Le celebrazioni nella diocesi Reggio-Bova

Le celebrazioni nella diocesi Reggio-Bova sono partite, con l’iniziativa “In cammino verso la settimana Laudato si’…”, giovedi’ 16 maggio con il seminario di studio “Crisi climatica e Transizione ecologica. Quali scenari?” presso Aula Magna di Ingegneria – Feo di Vito che ha visto, quale ospite d’onore, il famoso meteorologo e climatologo Luca Mercalli, il quale ha fornito almeno 5 proposte concrete per modificare i nostri stili di vita attraverso: l’isolamento termico nelle nostre case; il modo di spostarsi nel pianeta; il cibo; l’utilizzo del suolo (cementificazione); la durata degli oggetti (no usa e getta).

Domenica 19 maggio la Settimana è iniziata con la “Giornata della Famiglia” organizzata da AFI Associazione delle Famiglie di Reggio Calabria presso la Collina Esperia Cannavò che ha avuto come focus le relazioni e la permacoltura, per promuovere nuovi stili di vita ecocompatibili.

Lunedì 20 maggio abbiamo trascorso un "Pomeriggio in FATTORIA" presso la Fattoria Sociale Aratea, a cura dell'Associazione Aratea per la Ricerca l'Attività l'Educazione Assistita dagli Animali.

Martedì 21 maggio abbiamo partecipato alla mostra fotografica "Un mare da abitare e custodire" a cura del SAE – Segretariato Attività Ecumeniche.

Mercoledì 22 maggio abbiamo Pregato per la nostra Città presso la Basilica Santuario di Santa Maria Madre della Consolazione di Reggio Calabria attraverso un momento di preghiera animato dal Movimento Rinascita Cristiana e, a seguire, sempre all'Eremo ci siamo uniti alla Comunità parrocchiale per la recita del Rosario ecologico animato dal Circolo Laudato si' di Reggio Calabria e per la partecipazione alla Santa messa.

Giovedì 23 maggio , insieme alla parrocchia di S. Maria di Porto Salvo di Cannitello (RC), gli eventi della Settimana si sono arricchiti con un momento intenso di Adorazione Eucaristica sulla spiaggia nello spazio antistante la Chiesa.

Infine, Venerdì 24 maggio, facendo seguito a 4 eventi preparatori, si è tenuto presso la Casa Missionari Monfortani di Reggio Calabria l'Incontro locale di Rete per la Cura del Creato, animato dal Circolo LS di Reggio Calabria in collaborazione con l'Ufficio per l'Ecumenismo e il dialogo interreligioso, alla presenza di numerosi gruppi cittadini e dei rappresentanti della Chiesa Cristiana Evangelica Battista internazionale e della Chiesa Valdese di Reggio Calabria.

L’incontro

Durante l’incontro, che perseguiva l’obiettivo di unire le forze per promuovere azioni concrete per la cura del creato, sono state presentate le seguenti buone pratiche: il CIF – Centro Italiano Femminile ha condiviso 2 poesie legate a temi ambientali recitate dall’autrice prof.ssa M. Antonietta De Angeliis; la MAG delle Calabria ha illustrato “Esperienze di finanza mutualistica e solidale – microcredito sociale e servizi di tutoraggio”; il Laboratorio politico Patto Civico ha presentato i risultati dell’incontro “Ambiente Violato” svolto in data 04/05/2017 alla presenza di Padre Maurizio Patriciello parroco nel quartiere Parco Verde di Caivano e del Procuratore della Repubblica Federico Cafiero De Raho e l’incontro “Pianeta Terra tra Guerra e Pace” svolto in data 26/01/2023 con Maurizio Simoncelli, cofondatore e vicepresidente dell’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo e Carlo Cefaloni, giornalista e redattore del periodico Città Nuova; il MIEAC – Movimento di impegno educativo di Azione Cattolica ha illustrato gli obiettivi ed i risultati di un progetto di partecipazione condivisa a livello comunitario, (scuola , famiglia, società civile) in merito alle scelte personali rispetto all’ ecologia integrale; Reggionontace e la CVX – Comunità di Vita Cristiana Reggio Calabria hanno presentato il recupero di uno spazio urbano molto degradato, destinato successivamente alla realizzazione di un centro di medicina solidale (Riqualificazione Stella Maris) con la toccante testimonianza della persona che ha vissuto in quei luoghi degradati per oltre 10 anni; il Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Ecolandia ha illustrato il Progetto F.A.T.A. Fuoco Acqua Terra Aria…Comunità, finanziato dalla Tavola valdese, soffermandosi in particolare sull’Azione 1 – PERCORSO FUOCO –ACCENDERE LE PERIFERIE: COSTITUZIONE E AVVIO DI UNA COMUNITÀ

ENERGETICA RINNOVABILE (CER); il SAE ha raccontato l’esperienza della Giornata per la Salvaguardia del Creato condivisa con i Cristiani di diversa confessione ed infine, l’AFI – Associazione delle Famiglie di Reggio Calabria – ha presentato il Progetto Famiglia Portavalori in Rete raccontando l’esperienza dei GAF – Gruppi di Acquisto Familiari.

In ambito internazionale, ogni giorno della settimana è stato caratterizzato da eventi organizzati in presenza e online, per promuovere l’impegno cattolico sulla biodiversità, la risposta alla crisi ecologica, il disinvestimento da fonti fossili, l’educazione e l’eco-spiritualità.

A livello locale, grazie alla presenza di numerosi Circoli che in Italia attualmente sono circa 200, migliaia di eventi hanno portato il messaggio della Laudato si’, ai cattolici e non, nella vita di tutti i giorni, aiutando a vivere questa celebrazione mondiale e coinvolgendo in processo di cambiamento dei propri stili di vita numerose comunità in tutto il pianeta.

