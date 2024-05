Reggio Calabria, a San Leo di Pellaro il World Kids Day: protagonisti i bambini

StrettoWeb

“La Parrocchia Santa Maria Regina della Pace di San Leo di Pellaro a Reggio Calabria (via Nazionale 44/E), il 25 Maggio 2024 dalle ore 15:30 ospiterà la prima edizione del World Kids Day, la giornata mondiale dei bambini, istituita da Papa Francesco e che vede protagonisti i bambini. Per l’occasione l’Associazione culturale Melany Art L’Oasi Creativa progetta e organizza l’iniziativa dal titolo “Non si Vede che col Cuore”. Così in una nota l’Associazione Culturale Melany Art L’Oasi Creativa.

“I bambini futuro della nostra società e del nostro Mondo, speranza per una nuova e amorevole realtà. Il nuovo progetto Melany vuole mettere al centro il cuore, motore in ogni cosa e per ogni cosa. Il Cuore nelle famiglie, nelle persone, nelle scelte e nei comportamenti, lui che riesce a muovere mari e monti, a modificare decisioni e opinioni … e il cuore puro dei bambini è il collante … si dovrebbe imparare da loro”. Queste le parole della sig.ra Pavone Teresa, presidente dell’associazione organizzatrice dell’evento, che entusiasta del progetto informa l’intera comunità che l’iniziativa è aperta a tutti, bimbi e familiari.

“Grazie alla disponibilità e gentilezza di Don Enzo Pace, sacerdote della parrocchia, e al coordinamento delle catechiste/i, dei componenti del coro parrocchiale “Regina Pacis” con responsabile la Sig.ra Giovanna Dascola, del gruppo Scout RC 14 San Gaetano Catanoso (Rosanna Bova) e dell’associazione stessa, per la giornata suddetta, i bambini s’impegneranno a creare dei personali lavoretti e bigliettini con propri pensieri e auspici dedicati al tema della giornata “Il Cuore” che verranno presentati alla comunità durante la celebrazione della messa pomeridiana”.

“Subito dopo i bimbi e i familiari intervenuti si cimenteranno in un momento di svago partecipando al progetto “Giochiamo al Riciclo”. Con questo ennesimo proposito l’associazione Melany, ha creato dei giochi con l’arte del riciclo per lanciare un segno tangibile alle nuove generazioni che si può giocare con cose semplici all’aria aperta promuovendo la socialità e la condivisione, staccandosi dal mondo virtuale favorendo i rapporti umani, ma anche di tutela e salvaguardia ambientale dimostrando che riciclare è un diritto e dovere verso noi stessi e verso l’ambiente che ci circonda ma può essere anche ingegnoso e divertente”.

“Il programma quindi vede l’intero pomeriggio ricco di attività così organizzato: Laboratori di scrittura e d’arte dalle ore 15:30 alle ore 16:30 presso il salone parrocchiale “Don Demetrio Quattrone”; Giochiamo al Riciclo dalle ore 16:30 alle ore 17:30, presso il campetto attiguo alla parrocchia; Santa Messa alle ore 18:00. Madrina dell’iniziativa la poetessa pellarese Francesca Tavani che allieterà grandi e piccini con la recita e lettura di alcuni suoi componimenti poetici dedicati al Cuore Bambini e Famiglia. L’intera comunità è invitata a partecipare. Free partecipation. Via aspettiamo numerosi”, si chiude la nota.

