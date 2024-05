Reggio Calabria, il progetto “Rugby e Legalità” si chiude al “De Gasperi”

StrettoWeb

Giornata finale del progetto “Rugby e Legalità” nella scuola secondaria di primo grado “De Gasperi”. Un’anno di attività con la Federazione Italiana Rugby e il gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, che insieme hanno messo in piedi un progetto attraverso il quale, agli alunni, si fa capire l’importanza del rispetto delle regole, non solo sportive ma anche sociali.

È stato il vice-commissario Michele Carilli, del XII Reparto Mobile di Reggio Calabria, a spiegare in aula magna l’importanza della legalità e la scelta dello sport del rugby, che non è stata casuale. Il rugby infatti è sempre stato uno sport inclusivo, basato sulla correttezza e il rispetto delle regole. La cosa più importante è il sostegno che i componenti della squadra si danno per raggiungere quell’obiettivo, la… meta. Il rugby ci insegna a cadere e a rialzarci subito per continuare a giocare, anche nella vita, dopo una caduta bisogna rialzarsi e continuare a combattere per raggiungere gli obiettivi. La giornata è proseguita in palestra, dove si sono effettuati dei tornei di rugby tag per classi parallele. Il tutto, curato dai tecnici Russo e Poma della società C.A.S. Rugby Reggio Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.