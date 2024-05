Reggio Calabria, ripristinata l’illuminazione pubblica nel borgo di San Salvatore

StrettoWeb

La Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore da anni si impegna con passione e dedizione a promuovere e preservare le tradizioni culturali e gastronomiche del territorio ed in particolare della Vallata del Sant’Agata. Oltre ad organizzare eventi che celebrano le radici, l’associazione si fa portavoce dei bisogni e delle sfide che affronta la nostra comunità periferica, spesso trascurata dalle difficoltà dei processi amministrativi centralizzati.

Recentemente la Pro Loco, in stretta collaborazione con la pubblica amministrazione, ha raggiunto un importante traguardo che riflette l’impegno costante nel migliorare la qualità della vita nel borgo. Grazie alla collaborazione stretta e proficua con l’amministrazione comunale di Reggio Calabria e i suoi dirigenti, “siamo lieti di annunciare il significativo e importante miglioramento dell’illuminazione pubblica“, si legge nella nota.

“Grazie alla sensibilità e alla disponibilità del Responsabile del Servizio Pubblica Illuminazione, il Dott. Claudio Brandi, e alla professionalità dei suoi collaboratori Fazzari Consolato e Antonio Marra, si è riusciti a trasformare radicalmente il panorama illuminativo del nostro borgo. Attraverso una convenzione voluta dal Comune con Enel X, siamo passati da un modesto 20% di illuminazione a una sorprendente copertura del 95% e la relativa sostituzione di quasi tutte le lampade con quelle a tecnologia LED”.

“Questo risultato non solo migliora la sicurezza e la vivibilità del nostro borgo, ma rappresenta anche un segnale tangibile di attenzione verso le esigenze delle comunità periferiche. Confidiamo che le future collaborazioni tra la Pro Loco e la pubblica amministrazione porteranno ulteriori benefici per tutti noi e contribuiranno a rendere la nostra città ancora più accogliente e vivibile. Un ringraziamento è doveroso e per noi importante nei confronti del Avv. Demetrio Naccari Carlizzi, che ci è stato sempre vicino e supportato anche in questa esigenza, grazie alla sua sensibilità e senso civico nella cosa pubblica”.

“La Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore è determinata a continuare il suo impegno nel promuovere il progresso e la prosperità della nostra comunità, mantenendo sempre viva la nostra ricca eredità culturale e valorizzando le peculiarità che ci rendono unici. Siamo grati per il sostegno e la partecipazione di tutti coloro che condividono la nostra missione e ci auguriamo di continuare a compiere grandi cose insieme”, si chiude la nota.

