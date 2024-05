StrettoWeb

“Con la bella stagione torna il laghetto in via Aschenez. Questa volta non c’è molta scelta per i pedoni che vogliano proseguire nel loro cammino. O si vola o ci si fa un bagnetto”. E’ questa la segnalazione di un lettore indignato dal centro storico di Reggio Calabria.

