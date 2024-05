Reggio Calabria, randagismo fuori controllo: “cani e gatti in difficoltà, ogni giorno tante richieste d’aiuto. Forze dell’ordine si mobilitino”

StrettoWeb

“Non è ancora arrivata l’estate e l’Associazione Fare Ambiente Laboratorio verde ha già ricevuto decine di segnalazioni e richieste d’aiuto da parte di cittadini reggini e di zone limitrofe per cani e gatti in difficoltà. Cani abbandonati, gatti investiti, mamme e cuccioli in strada, in bidoni, in cartoni, in buste… ovunque. La situazione in cui versa Reggio e la Calabria è gravissima e insostenibile. E non è ancora arrivata l’estate”. Lo afferma in una nota Concetta Immacolata Papaianni, Presidente dell’Associazione Fare Ambiente.

“Non c’è luogo al riparo dall’abbandono e dalla cattiveria dell’uomo.

Noi volontari siamo allo stremo delle forze. Sono necessari controlli a tappeto da parte delle forze dell’ordine, rispetto delle leggi esistenti sul benessere animale e inasprimento delle stesse data la gravità dei fatti che accadono quotidianamente, telecamere in punti strategici che inchiodino i colpevoli di abbandono, sterilizzazioni, aree di colonie feline protette dal Comune con segnaletica adeguata, un canile sanitario cittadino e rifugi a norma di legge dove gli innocenti possano trovare provvisoria, ma adeguata sistemazione in vista di un’adozione”.

“Insomma Reggio ha bisogno di tutto. Non si può andare avanti così.

Invitiamo i concittadini a unirsi alla lotta al randagismo e al sostegno perché gli animali si vedano riconosciuti i diritti che ancora, inspiegabilmente nel 2024, non hanno. Una città metropolitana non può e non deve vivere un disagio così grave, non può e non deve macchiarsi della colpa di non rispettare gli animali e l’ambiente. Reggio è chiamata a ristabilire l’ordine, la pulizia, il rispetto di tutti, dell’ambiente e degli animali in primis. Chiediamo l’aiuto e la collaborazione di tutti. È nostro dovere e nostro diritto appellarci alle Istituzioni perché intervengano a sanare una piaga come quella del randagismo che ci affligge da tempo e che continua a sanguinare”.

